Lammers over GP Zandvoort: ‘Racen zonder publiek, ik moet er niet aan denken’

Om verloren terrein in te halen, overweegt de Formule 1 nu zelfs races zonder publiek. In Zandvoort zien ze daar echter helemaal niks in. ,,Dan wachten we liever tot we volgend jaar het feestje mét het volk kunnen vieren.”

Door Arjan Schouten



De woorden van Ross Brawn waren duidelijk. De nood is hoog, nu de Formule 1 zo geteisterd wordt vanwege corona. De ene na de andere grand prix valt af en een financieel debacle dreigt voor de sport en de teams. Dus als het straks ook maar enigszins weer mogelijk is om te racen, is een grand prix zonder publiek volgens Brawn ‘beter dan helemaal niet racen’. Alles om nog maar iets van seizoen 2020 te maken.

Maar in Zandvoort, decor van een van de al gesneuvelde races, willen ze niets weten van een race zonder volk. ,,Het is duidelijk dat het duo Ross Brawn en Jean Todt druk bezig is met een puzzel om nog iets van een kampioenschap in elkaar te breien, maar een race zonder volk dat is niet iets waar wij aan moeten denken”, zo vertelt directeur van de Dutch Grand Prix Jan Lammers aan deze site.

,,Dat de Formule 1 na 35 jaar terugkeert naar Nederland, dat wil je met je publiek vieren. Alles stond klaar, qua voorbereiding en qua plan. Dan moet je het niet half-half gaan doen. Dan zien wij liever dat er gewacht wordt tot volgend jaar, dat we dan het complete feestje kunnen vieren.”

Volledig scherm Max Verstappen probeert op Zandvoort zijn eerste rondje © Getty Images for Red Bull Racing

Vooralsnog hebben ze in Zandvoort geen voorstel ontvangen voor een eventuele inhaalrace zonder publiek, later dit jaar. Lammers: ,,Ik hoor berichten dat ze aan zo’n scenario denken in Silverstone en Frankrijk, ons is dat gelukkig nog niet concreet gevraagd. En we hopen dat dat ook zo blijft. Want voor ons is dat iets wat niet kan.”

Financieel is het ook vrijwel onmogelijk, als de Formule 1-organisatie niet extreem veel water bij de wijn wil doen. Het complete verdienmodel in Zandvoort is gericht op die honderdduizenden kaartjes die al verkocht zijn. ,,Ik weet niet wat er allemaal speelt, nu”, vervolgt Lammers.

,,Ik zag dat een circuit in Portugal opeens ook de juiste F1-licentie heeft gekregen. Misschien dat ze circuits volledig af willen gaan huren om maar te voldoen aan een kampioenschap voor de televisie. Het is al met al een turbulente situatie. Fijn dat we allemaal weer voorzichtig vooruit durven denken, maar het is wel zaak dat we nu geen valse start gaan maken. De race in Canada is er net af. Paul Ricard is de volgende, maar dat lijkt me ook geen inkoppertje. En ook in Oostenrijk is nog genoeg aan de hand.”