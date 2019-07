Lammers waarschuwt voor doorverkoop kaarten F1-race Zandvoort

,,Kaarten boven de vastgestelde prijs kopen is te allen tijde onverstandig omdat het niet toegestaan is kaarten op deze manier te verkopen. De kans is groot dat Dutch GP deze kaarten ongeldig gaat verklaren. We gaan echter niet uitleggen hoe we dat doen”, zegt sportief directeur Jan Lammers in een verklaring.

De tickets voor de grand prix van 2020 werden dinsdag toegewezen. De vraag was vele malen groter dan het aanbod: in totaal werden meer dan een miljoen kaartjes aangevraagd, terwijl er over het hele weekend maar 315.000 toegangsbewijzen beschikbaar zijn.

,,Helaas zie je dit op veel evenementen die heel populair zijn. Wij raden iedereen af om via onbekende kanalen kaarten te kopen, omdat onmogelijk te achterhalen is of deze kaarten echt zijn”, aldus Lammers. ,,Voor mensen die echt niet van hun kaarten gebruik kunnen maken, zijn er voldoende mogelijkheden om de kaarten op een betrouwbare manier door te verkopen. Via het Dutch GP-wederverkoopplatform dat in 2020 gelanceerd wordt of aan vrienden en bekenden tegen de normale prijs.”

De mensen die toegangsbewijzen hebben bemachtigd, krijgen die pas twee weken voor de race in huis, op naam en met een persoonlijke barcode.

Direct na de toewijzing van de kaarten ontstond al rumoer. Heel wat mensen waren ontevreden omdat zij geen kaarten of niet het gewenste aantal toegewezen kregen. Zwarthandelaars speelden daar direct op in.