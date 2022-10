Lang opblijven: op deze tijden komt Max Verstappen in actie bij de GP van de Verenigde Staten

De wereldtitel is binnen voor Max Verstappen, maar er is uiteraard nog genoeg om voor te racen . Te beginnen met de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas.

Na een veelbesproken race in Japan is Verstappen wederom wereldkampioen. Bovendien is hij nog één zege verwijderd van een record in de Formule 1. De coureur van Red Bull boekte in Japan zijn twaalfde zege van het seizoen en het record van meeste overwinningen in één F1-jaar staat met dertien op naam van de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel.

Zevenvoudig wereldkampioen Schumacher won in het jaar 2004, toen hij in zijn Ferrari wereldkampioen werd, dertien van de achttien races. Vettel kwam in 2013 als coureur van Red Bull tot dertien eerste plaatsen in negentien grands prix. Het huidige seizoen telt nog vier races. ,,Ik zit heel dicht tegen die dertiende aan. Die wil ik op zijn minst evenaren", zei Verstappen al.

Lukt het Verstappen in de Verenigde Staten al om het record te evenaren? Wie dat wil aanschouwen, moet in elk geval lang opblijven. Check hieronder de tijden van het raceweekend in de Verenigde Staten.



Let op: dit zijn de Nederlandse tijden!

Vrijdag 21 oktober

Eerste vrije training: 21.00 uur

Zaterdag 22 oktober

Tweede vrije training: 00.00 uur

Derde vrije training: 21.00 uur

Kwalificatie: 00.00 uur

Zondag 23 oktober

GP Verenigde Staten: 21.00 uur

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.