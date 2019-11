Latifi maakt bij Williams F1-veld voor 2020 compleet

'5 tot 7 miljoen' Ferrari waarin Schumacher vijfde wereldti­tel won onder de hamer

26 november De Ferrari F2002 waarmee Michael Schumacher in 2002 zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 veroverde, gaat komende weekeinde in Abu Dhabi onder de hamer. Veilinghuis Sotheby’s verwacht dat de rode bolide tussen de tussen de 5 en 7 miljoen euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Keep Fighting Foundation die de familie van Schumacher heeft opgericht.