Lauda herstelt goed van zware operatie

Pissige Verstappen sluit laatste vrije training af op P6

13:11 Max Verstappen heeft de derde en laatste vrije training van de GP in Singapore afgesloten op de zesde plek. De Nederlander was tijdens zijn rondjes allerminst te spreken over zijn motor, waarmee nog altijd problemen zijn. De twee Ferrari's waren de snelsten, gevolgd door de Mercedessen en Red Bulls.