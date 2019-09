Leclerc op pole, maar hét feest was bij Fatboy Slim

Door Arjan Schouten



Wat een keuze, zo tussen het auto’s kijken door vandaag. De fans in Singapore hebben het er maar moeilijk mee. Hoofdmoot hier blijft de strijd op het asfalt, natuurlijk. Maar daar omheen is muzikaal zoveel tofs te zien dat de bezoekers aan Marina Bay niet zonder blokkenschema kunnen, alsof ze op Lowlands of Pinkpop van de ene naar de andere tent lopen. Gisteren ging het na de twee trainingen al behoorlijk los bij de feestbeesten van Swedish House Maffia, op het Padang plein. En vandaag was het echt kiezen geblazen, tussen de derde training en de kwalificatie in. Op Padang zong Gwen Stefani haar pophits, opgewarmd door de heren van de Lighthouse Family, maar even verderop bouwde Fatboy Slim een geweldig feest op The Wharf Stage, achter bocht 3.