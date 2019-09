Leclerc opnieuw de snelste: ‘Dit overtreft alle verwachtingen’

Door Arjan Schouten



Mooi moment, bij de persconferentie na de kwalificatie. Lewis Hamilton fluisterend in het oor van Charles Leclerc: ,,Is dit echt je derde pole op rij?” Een instemmend knikje van de Monegask, waarna Hamilton zucht. ,,Shit..”



Het moge duidelijk zijn: niemand in Singapore had verwacht dat Leclerc na zijn logisch verklaarbare pole positions in België en Italië. Ook de coureur van Ferrari zelf niet. ,,Ik ben enorm verrast door wat ik hier kon doen met mijn auto. We hadden niet verwacht Mercedes aan te kunnen hier. En dat we hier voor Red Bull zouden starten, was ook niet in me opgekomen”, aldus Leclerc.