Leclerc opnieuw de snelste, Verstappen start als negende

Door Arjan Schouten



Voor de vierde keer op rij start Charles Leclerc morgen van poleposition. Na de zomer is de Monegask niet te kloppen in de kwalificaties. Na perfecte zaterdagen in Spa, Monza en Singapore was ook de pole in het Russische Sotsji voor Leclerc, een prestatie waar Michael Schumacher als laatste Ferrari-coureur in slaagde. Leclerc liet in 1.31,238 wereldkampioen Lewis Hamilton 0,402 seconde achter zich op de 5.8 kilometer lange Sochi Autodrom. Sebastian Vettel (0,425) start als derde.



,,De auto voelde geweldig goed aan”, sprak Leclerc, die dolblij was met zijn vierde pole op rij. ,,Heel gaaf om daar weer te staan. Hoewel ik niet weet of pole op deze baan meteen een voordeel is, met het lange rechte stuk na de start.”



Hamilton complimenteerde Ferrari-opnieuw. ,,Die snelheid van hun op de rechte stukken, het is echt bizar’’, zo merkte de Brit toepasselijk op, toen er een Russische straaljager over de grid vloog. ,,Zie je, jetmode!”