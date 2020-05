Leclerc over Vettel: ‘Ik had nooit zoveel kunnen leren zonder jou’

Het duel: Senna of Hamilton? ‘Tempera­ment is een kracht en een zwakte’

6 mei Echte sport is er niet, discussiëren over sport kan gelukkig altijd. In de rubriek ‘De beste ooit’ trappen we af met de beste autocoureur aller tijden. Arjan Schouten gaat voor Ayrton Senna en neemt het op tegen Rik Spekenbrink, die Lewis Hamilton verdedigt.