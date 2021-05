Leclerc voorzichtig na poleposition: ‘Ik ben hier niet zo heel vaak gelukkig geweest’

Leclerc klonk voorzichtig na het bereiken van poleposition in de smalle straten van Monaco, de plek waar hij is geboren, maar tot driemaal toe de race niet uitreed (twee races in Formule 1 en een in de Formule 2). ,,Ik ben hier nog niet zo heel vaak gelukkig geweest. Dus we zullen zien of ik hier kan winnen", zei de Monegask.

Hij strandde met zijn Ferrari in de muur op het smalle circuit. Hij maakt zich zorgen over zijn versnellingsbak. Als die moet worden vervangen, kan hem dat een straf opleveren. ,,Ja, we zullen het wel zien.” Over het algemeen klonk Leclerc wel tevreden over zijn kwalificatie. ,,Ik schaam mij dat ik mijn auto in de muur ben beland, maar het bereiken van poleposition zorgde wel voor emoties, toen ik in de auto zat. Het is nu tijd om mijzelf op te richten voor de race.”