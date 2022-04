Lewis Hamilton gaat ‘oor niet afhakken’ voor sieradenregel

Podcast Max Verstappen gelooft al niet meer in nieuwe titel: ‘Ik heb 45 races nodig om nog kans te maken’

Max Verstappen is zijn geloof in het prolongeren van zijn wereldtitel al kwijt. Tijdens de Grand Prix van Australië viel hij uit door een probleem met zijn benzinesysteem. Het zorgde voor een deuk in zijn vertrouwen en voor een enorme achterstand op Ferrari-coureur Charles Leclerc, die in Melbourne overtuigend won.

