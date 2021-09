Lewis Hamilton: ‘Iemand uitjoelen? Ik zou het zelf nooit doen’

Hij racet dit weekend in het hol van de leeuw, beseft wereldkampioen Lewis Hamilton. Op Zandvoort klapt vrijwel iedereen voor Max Verstappen en wacht hem een minder hartelijk onthaal. ,,Ik heb wel wat Nederlandse fans, maar die zijn hier zwaar in de minderheid.”

Door Arjan Schouten



Is al met zijn kledingkeuze een bewust charme-offensief ingezet? Oranje van bril tot schoenen, Lewis Hamilton heeft er werk van gemaakt voor zijn eerste dag op Zandvoort. ,,Ik dacht: dit is hier dé perfecte outfit’’, vertelt hij grijnzend tijdens zijn persmoment. ,,En ik denk daarnaast ook dat de kleur oranje mij gewoon heel goed staat.”



De vraag is hoeveel fans in Zandvoort het met hem eens zullen zijn. Natuurlijk weet de zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton wat hij mag verwachten de komende dagen. Hij begeeft zich voor het eerst als F1-coureur op het territorium van Max Verstappen, waarmee hij in een intens titelgevecht is verwikkeld. ,,Dus mogen we wel wat boe-geroep verwachten’’, beseft Hamilton, die dat soort ervaringen ook al had in oorden waar veel oranje supporters komen als Spa, Hongarije en Oostenrijk.

,,Ik zou zelf nooit ‘boe’ roepen naar een sporter en de Britse fans heb ik het ook nooit horen doen. Ik ben het er ook niet mee eens als iemand dat doen, want we zijn hier allemaal simpelweg om ons best te doen. Maar ik snap het ook wel weer, ergens. Het hoort ook een beetje bij sport. Het komt voort uit passie en dat begrijp ik wel. Dat respecteer ik.”

Hij probeert het negatieve geluid om te vormen tot iets positiefs, zoals altijd. Om in zijn auto nog beter voor de dag te komen. Op een circuit waar hij lyrisch over is. In 2004 was hij al in de Noord-Hollandse duinen, als Formule 3-coureur. Hamilton won de Marlboro Masters in Zandvoort. ,,Dat was iets héél speciaals. Ik weet nog dat je na bocht 3 heuvel op alleen maar de lucht zag en wat duintoppen. Dit circuit was en is extreem uitdagend.’’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Volledig scherm © Getty Images