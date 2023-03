Lewis Hamilton neemt afscheid van personal assistent Angela Cullen: ‘Door jou ben ik een beter mens’

Cullen speelde als tophockeyster voor het nationale team van Nieuw-Zeeland en kwam in 2016 in de Formule 1-wereld terecht. Daar leken zij en haar cliënt Hamilton onafscheidelijk. Wat de Brit ook deed, Cullen was nooit ver weg. Ze stond naast de auto, rende achter hem aan of volgde hem op haar step. De 48-jarige ‘performance coach’ was geliefd in de paddock en zal een groot gat achterlaten in het kamp van Hamilton.

,,De laatste zeven jaar stond Angela naast me en pushte zij mij om de beste versie van mezelf te zijn", schrijft de zevenvoudig wereldkampioen op Instagram. ,,Door haar ben ik een sterkere atleet en een beter persoon. Ik wens haar dan ook het allerbeste bij haar volgende stappen en het najagen van haar dromen. Bedankt voor alles Ang, ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst voor je gaat brengen.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Cullen sprak op haar beurt vol lof over Hamilton en haar ‘Mercedes-familie’. ,,Op de dag af zeven jaar geleden stond ik in Oostenrijk voor het eerst in de F1-paddock. Vandaag ben ik verheugd om te delen dat ik aan een volgend avontuur ga beginnen", aldus de Nieuw-Zeelandse. ,,Ik ben zo dankbaar voor deze ongelofelijke ervaring in de Formule 1. Bedankt aan het team van Mercedes, jullie zijn de afgelopen jaren als familie voor me geweest.”

,,En Lewis, jij bent de G.O.A.T! Het was zo'n eer om aan jouw zijde te staan en ik ben zo trots op alles wat we samen hebben bereikt. Bedankt dat je me altijd support, in me gelooft en me altijd laat zien dat er geen grenzen zitten aan onze potentie. Ik kijk uit naar jouw volgende hoofdstuk, want er is niets dat jij niet kan doen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle klassementen van 2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.