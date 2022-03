Lewis Hamilton opvallend tevreden met P5: ‘Ferrari en Red Bull zijn van een ander niveau’

Lewis Hamilton was opvallend genoeg best tevreden met zijn vijfde plaats in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein , zijn slechtste klassering op het circuit van Sakhir sinds 2009. Kevin Magnussen beleefde de zaterdag ondertussen als een droom.

Hamilton had rekening gehouden met een nog minder resultaat. ,,Ik ben trots op wat we hebben gepresteerd, gezien de problemen die we afgelopen week hadden”, zei de Brit van Mercedes.



De nieuwe W13 van de Duitse renstal is voorlopig niet zo dominant als zijn voorgangers. Hamilton zat in de kwalificatie bijna zeven tienden van een seconde achter Charles Leclerc, die in de Ferrari poleposition veroverde. Ferrari, met Carlos Sainz op de derde plek, en Red Bull met Max Verstappen en Sergio Pérez op respectievelijk plek twee en vier, hebben vooralsnog een snellere auto dan Mercedes.

,,De jongens voor ons zijn op dit moment van een ander niveau”, zei Hamilton, doelend op de auto's van Ferrari en Red Bull. ,,Hopelijk kan ik ze in de race in ieder geval bijhouden en met ze vechten. We zijn niet snel genoeg om te winnen, maar dat zei ik voor dit weekeinde al.”



,,Het zag er vorige week na de testdagen uit dat we nog verder achter lagen, maar we hebben deze week wat verbeteringen kunnen doorvoeren”, vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen. ,,We zitten wat dichter bij de top. Hopelijk kunnen we volgende week weer een stap zetten en beetje bij beetje de jacht inzetten op de jongens voor ons. Ik weet dat het een lange, lange weg is, maar ik houd van uitdagingen.”



George Russell, de nieuwe teamgenoot van Hamilton bij Mercedes, eindigde in de kwalificatie als negende.

Magnussen extatisch

Kevin Magnussen was met stomheid geslagen na de kwalificatie. Net een week terug bij het Amerikaanse raceteam als vervanger van de ontslagen Rus Nikita Mazepin stuntte de Deense coureur met de zevende tijd. Het was voor het eerst sinds 2019 dat een auto van Haas de derde en laatste kwalificatiesessie (Q3) haalde.

,,Dit is te gek en ik kan het amper bevatten”, zei Magnussen, die tussen 2017 en 2020 ook voor Haas reed in de Formule 1. ,,Hier kun je alleen maar op hopen.”

De coureurs van Haas reden de afgelopen jaren steevast in de achterhoede, maar het lijkt erop dat de renstal de regelwijzigingen in de aerodynamica goed heeft uitgevoerd en een ongedacht snelle auto heeft gefabriceerd.



,,Het zijn rare weken geweest waarin ik de auto moest leren kennen en er ook achter kwam dat die behoorlijk goed is”, aldus Magnussen, die in Q2 problemen kreeg met het hydraulische systeem in de Haas. ,,Dat moest verholpen worden en dat kostte tijd. Ik kon maar één rondje doen in Q3 op de oude banden uit Q2 en dan blijk je de zevende tijd te hebben gereden. Het is idioot gewoon.”

