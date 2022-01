‘Lewis Hamilton speelt het spel echt op de limiet, maar hij zit straks gewoon weer in die Mercedes’

Pitstop | ‘Er zal volgend jaar iemand tussen Verstappen en Hamilton komen’

Het was een historisch jaar in de Formule 1. Niet omdat Lewis Hamilton zijn achtste wereldtitel pakte, maar omdat een Nederlander wereldkampioen werd: Max Verstappen. Een bloedstollend seizoen dat werd beslist in de laatste ronde van Abu Dhabi. In de Pitstop-podcast blikken we terug op dat epische jaar in de Formule 1.

24 december