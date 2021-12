Lewis Hamilton treft geen blaam, sanctie blijft uit

Negen wereldtitels Formule 1-legende Frank Williams op 79-jarige leeftijd overleden

Frank Williams is in het bijzijn van zijn familie op 79-jarige leeftijd overleden, nadat hij vrijdag werd opgenomen in het ziekenhuis. De voormalig coureur en oprichter van Williams Racing was teambaas van 1977 tot 2020. Hij was daarmee de langstzittende teambaas in de historie van de hoogste raceklasse.

28 november