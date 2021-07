Lewis Hamilton voelt zich niet schuldig: ‘Ik zat naast Max in de bocht’

Na afloop van de race vierde Hamilton uitbundig feest met de Engelse fans die massaal naar het Silverstone-circuit waren gekomen. Met de Union Jack sprong hij uit de auto en rende over het circuit. Na afloop sprak hij liever over de aanwezigheid van de fans, dan over de crash met Verstappen. ,,Het was moeilijke race, maar dankzij het publiek en geweldig teamwork hebben we gewonnen. Het thuispubliek is het beste. Een droom wordt werkelijkheid.”



Toch antwoordde hij wel op een vraag over Verstappen, maar hij stopte geen hand in eigen boezem. ,,Het begin was agressief van beide kanten, maar volgens mij zat ik naast Max in de bocht.. Of ik het er mee eens ben of niet, laat ik in het midden. Ik neem hem op de kin en laat het weekend er niet door verpesten.” Daar liet de regerend wereldkampioen het bij en vervolgde door het publiek nogmaals te bedanken.



Voor nummer twee Charles Leclerc was die plek geen teleurstelling. ,,Het was een goede race, maar ik had aan het einde een beetje te weinig snelheid. We zijn met Ferrari op de goede weg, ik kijk uit naar de rest van het seizoen.”