Lewis Hamilton vreest voor Monaco: ‘Goed mogelijk dat Red Bull hier weer voor ons staat’

Voor de veertiende keer start Lewis Hamilton aan een Formule 1-weekend in Monaco. Een moeilijke, onvergelijkbare race waar andere wetten tellen. Ja, ook de zevenvoudig wereldkampioen verloor er veel vaker dan dat hij er won. In 2008 was hij er de beste namens McLaren en in zijn zeven optredens namens Mercedes won Hamilton alleen in 2016 en in 2019. Met die laatste zege van voor de pandemie is hij ook meteen de laatste winnaar in Monaco, waar vorig jaar niet geracet werd.