Lewis Hamilton weet wat hem in zware race te doen staat: ‘Het lukt alleen te weinig’

Hamilton is er wel uit: de concurrenten van Red Bull hebben dit seizoen de sterkste auto. ,,Dat kun je zien. Ze zijn het hele jaar al sterk. In Mexico was die auto fenomenaal.” De titelverdediger verwacht dan ook niet dat een week later in Brazilië alles anders gaat zijn. ,,De laatste keer dat we hier waren, was Red Bull ook goed. Ik verwacht dat het moeilijk zal zijn ze te kloppen. Maar waar een wil is, is een weg. Hoop ik.”



Of het goed nieuws is dat er in Sao Paulo zaterdag ook weer een sprintrace op het programma staat, was de vraag? ,,Niet als zij sneller zijn”, was Hamiltons logische antwoord. ,,En het maakt het weekeinde nog intenser. Dit is ook geen goed circuit voor een sprintrace, want inhalen is hier erg moeilijk. Je moet meer dan een seconde sneller zijn om een serieuze kans te maken”, wist de Brit. ,,En we hebben nu op vrijdag maar één vrije training voor de kwalificatie, terwijl het dit seizoen juist moeilijker is om de auto helemaal te optimaliseren.”



Hamilton herhaalde dat de race zondag een ‘must win’ is. ,,Maar dat zijn ze allemaal, zeker na de zomerbreak. Het lukt alleen te weinig.”