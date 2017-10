Lewis Hamilton: Wie zijn wij om het vuur in Max te doven?

Verstappen kreeg voor een ultieme inhaalactie op Kimi Räikkönen (Ferrari) een tijdstraf van 5 seconden. Daardoor zakte hij in de officiële eindstand van de derde naar de vierde plek. De twintigjarige Limburger noemde na afloop een jurylid, die hij verantwoordelijk achtte voor de sanctie, een idioot (in het Engels) en een mongool (in het Nederlands).



,,Het mooie aan Max is het vuur dat in hem brandt'', betoogde Hamilton. ,,Wie zijn wij om dat in hem te doven? Hij moet de kans krijgen om te stralen. Max zal leren van zijn fouten, die overigens niets afdoen van zijn ware talent.''