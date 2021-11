LIVE | Bottas maar ook Gasly sneller dan Verstappen onder kunstlicht

Assen doet alsnog een gooi naar komst Formule 1-circus: twee GP's in kikkerland­je, kan dat wel?

Assen gaat een serieuze poging wagen om in 2023 ook op de Formule 1-kalender te komen. Een tweede grand prix in Nederland, is dat reëel? ,,De kaartjes zouden morgen uitverkocht zijn.”

