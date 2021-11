LIVE | Bottas troeft Verstappen af in Q1, Stroll onderzocht na stevige crash

Samenvatting ‘Verkeerde beslissing’ kost Hamilton punten: ‘Ik wist wat er zou gebeuren’

Door een discutabele beslissing van het team van Mercedes verloor Lewis Hamilton in Turkije onnodig veel punten in de strijd om het wereldkampioenschap. Althans, dat was de lezing van de Britse kampioen zelf. ,,Ik wist wat er zou gebeuren met nieuwe banden zo laat in de race.”

10 oktober