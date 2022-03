LIVE | Chaotische kwalificatie weer hervat: pakt Max Verstappen pole in Djedda?

Charles Leclerc eindelijk weer op pole: ‘Het vraagt geduld, maar Ferrari komt altijd terug’

Niet Max Verstappen, maar Charles Leclerc neemt morgen plaats in het voorste starthokje in Bahrein. De Monegask veroverde namens Ferrari de tiende pole position uit zijn carrière en was daar na afloop natuurlijk dolgelukkig mee, vooral ook voor het team dat na een paar mindere jaren nu weer echt meedoet om overwinningen. ,,Je weet dat het een kwestie van tijd is voor Ferrari weer boven komt, maar dat vraagt wel geduld.”

19 maart