LIVE | Coureurs doen het nog rustig aan in Duitse hitte

Track record Max in Duitsland: Debuteren met een podium en misgegokt in de regen

25 juli Voorafgaand aan alle 21 Formule 1-races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen en Honda. Deel 11: de GP van Duitsland, waar Max Verstappen pas twee keer reed en steeds in de top-4 eindigde.