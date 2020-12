LIVE | Doorbreekt Verstappen de Mercedes-hegemonie in slotstuk?

Pitstop Podcast | 'Sprookje van Russell was te mooi om waar te zijn’

6 december De tweede race in Bahrein leverde wederom spektakel op. Lange tijd leek het een sprookje te worden met een overwinning voor George Russell. Na foute pitstops en een lekke band stond er een Mexicaan als winnaar op het podium: Sergio Perez. Max Verstappen stond na vier bochten al aan de kant met dank aan Charles LeClerc. In de nieuwste Pitstop bespreken F1-watcher Arjan Schouten en presentator Etienne Verhoeff de race in Bahrein.