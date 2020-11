LIVE | Eerste training ligt stil vanwege nat wegdek: ‘Alsof ik op ijs rijd’

Verstappen noteert tweede tijd in enige vrije training, Hamilton snelste

31 oktober Max Verstappen heeft bij de eerste en enige vrije training op het circuit in Imola de tweede tijd genoteerd, tussen de Mercedes-coureurs in: vlak achter Lewis Hamilton en vlak voor Valtteri Bottas. Later vanmiddag (14.00 uur) volgt de kwalificatie op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari.