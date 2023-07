LIVE Formule 1 | Luister hier live naar de Formule 1 Silverstone

Brits publiek ziet Max Verstappen op Silverstone ‘gewoon' als aartsri­vaal van Lewis Hamilton: 'Ik hoef hen niets te bewijzen’

Max Verstappen is niet bang voor het Britse publiek op Silverstone. Ondanks dat de meeste supporters vermoedelijk vooral voor zijn tegenstanders juichen, ziet hij de Grand Prix van Groot-Brittannië als een wedstrijd in een gebied waar hij heel vaak is. Hij verwacht dan ook veel van zichzelf.