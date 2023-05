LIVE Formule 1 | Max Verstappen en Nyck de Vries rijden eerste rondjes door smalle straten Monaco

met video Nyck de Vries over bizarre reis door geteisterd Italië: ‘Ik zat vast in een dorpje met een volgeboekt hotel’

Nyck de Vries heeft een avontuurlijke rit naar huis achter de rug. De coureur van AlphaTauri maakte de chaos in Italië, dat wordt geteisterd door overstromingen, van dichtbij mee. De Vries kwam vanwege de weersomstandigheden vast te zitten in een klein dorpje in het oosten van Italië.