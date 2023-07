LIVE Formule 1 | Max Verstappen en Nyck de Vries rijden eerste rondjes op iconisch Silverstone

‘Alsof je drijft op de positieve energie’

Een negende overwinning voor Lewis Hamilton in zijn thuisrace, is niet waar de zevenvoudig wereldkampioen op rekent. Maar op Silverstone hoopt hij wel weer opgetild te worden door het enthousiaste, Britse publiek. Lees er hier alles over!



,,Ik ben blij hier weer te zijn, deze grand prix is de beste”, gaf hij aan. ,,Ik weet nog precies dat ik hier voor het eerst was en ook nog het moment dat ik in 2007 pole position pakte. Dat was de enige keer dat ik het publiek zo hard hoorde juichen dat het het geluid van mijn auto overstemde. Het was onbeschrijfelijk.”