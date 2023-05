LIVE Formule 1 | Max Verstappen heeft snelste tijd te pakken, Carlos Sainz crasht met zijn Ferrari

Noodweer in Italië teistert ook Formule 1: vicepre­mier doet oproep om race uit te stellen

De Grand Prix van Emilia-Romagna is door het aanhoudende noodweer in Italië uitgesteld. Dat heeft de FIA in een officiële verklaring bevestigd. Ten behoeve van de veiligheid en de verkeerssituatie in het land is besloten om het raceweekend uit te stellen. Het is nog niet duidelijk wanneer de race wel verreden wordt.