LIVE Formule 1 | Max Verstappen hoopt dat problemen verholpen zijn voor tweede training

Testdagen Formule 1 | Zo laat komen Max Verstappen en Nyck de Vries vandaag weer in actie in Bahrein

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur. Gisteren was de eerste van drie testdagen, waarin Max Verstappen ('s morgens en 's middags) en Nyck de Vries (alleen de middag) beiden al in actie kwamen. Volg de tweede testdag in ons liveblog.