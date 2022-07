Live Formule 1 | Max Verstappen staat voor loodzware opgave in mogelijk natte race

Pitstop | 'Als het aan de FOM ligt, tekende Zandvoort gisteren al bij’

Een racevrij weekend in de Formule 1, maar er was wel een bijeenkomst op Zandvoort. AD Formule 1-watcher Arjan Schouten was daarbij. In de Noord-Hollandse duinen ging het over Nederlandse fans en de toekomst van de Grand Prix. In de nieuwe Pitstop bespreken Etienne Verhoeff en Arjan Schouten die bijeenkomst en het laatste F1-nieuws.

17 juli