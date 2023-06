LIVE Formule 1 | Max Verstappen werkt op spekglad circuit toe naar kwalificatie

Vindt Red Bull de juiste afstelling?

,,Het was geen normale vrijdag", blikte Max Verstappen gisteren terug op de onconventionele trainingsdag. ,,Gelukkig hebben we in de tweede training onze rondjes kunnen rijden. Ik denk dat we nog werk voor de boeg hebben, want de auto gaat op dit moment nog niet echt goed over de kerbstones."



,,Slecht ging het niet, maar we moeten nog wat dingen aan de afstelling finetunen", vervolgt de man die hier vorig jaar op pole stond. ,,Het was een wat lastige sessie en soms heb je van die dagen. We weten wat de minder sterke punten van onze auto zijn en de kerbs die hier liggen, passen niet bij onze wagen. Dat proberen we voor morgen te verbeteren.”