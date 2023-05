LIVE Formule 1 | Nyck de Vries met hakken over de sloot verder, Max Verstappen moet het doen voor Red Bull

Podcast Formule 1 | ‘Past het nou bij de koning van de sport om iemand ‘dickhead’ te noemen?’

Na vier weken werd er eindelijk weer gereden in de Formule 1, en met een nieuw sprintformat. Er werd veel over gesproken vooraf, maar aan het einde van het weekend was wel de conclusie dat er niet veel bijzonders gebeurde. Over de grand prix in Bakoe praten Etienne Verhoeff en F1-watcher Marijn Abbenhuijs na in een nieuwe Pitstop Podcast.