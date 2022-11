LIVE Formule 1 | Safety car zorgt voor late spanning, waar eindigt inhaalrace Max Verstappen?

Met samenvatting Minimale verschil­len in eerste training: Max Verstappen met derde tijd naar kwalifica­tie

Het enige trainingsuurtje voorafgaand aan de kwalificatie voor de Braziliaanse sprintrace, heeft Max Verstappen de derde tijd opgeleverd. De wereldkampioen maakte meermaals kenbaar dat hij last had van onderstuur en gaf 8 duizendsten toe op teamgenoot Sergio Pérez. Met Charles Leclerc was het verschil nog kleiner.

11 november