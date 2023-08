LIVE Formule 1 | Tribunes op circuit Zandvoort lopen langzaam vol voor trainingen

Het Formule 1-seizoen wordt na een korte zomerstop hervat in Zandvoort. De eerste vrije training voor de Grote Prijs van Nederland is om om 12.30 uur, de tweede vrije training volgt om 16.00 uur. Het circuit in Zandvoort is de komende drie dagen, met elke dag 105.000 mensen, uitverkocht. Volg in dit liveblog alle ontwikkelingen van Dag 1 in Zandvoort.