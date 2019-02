LIVE | Gasly heeft smaak te pakken in Barcelona

Bottas: Gevoel dat ik nog niets bereikt heb in Formule 1

25 februari De Finse autocoureur Valtteri Bottas is hard voor zichzelf. ,,Ik heb het gevoel dat ik nog niets heb bereikt in de Formule 1'', zegt de teamgenoot van Lewis Hamilton bij de renstal van Mercedes. ,,Ik zit nu zes jaar in de koningsklasse, maar heb mijn doel nog steeds niet gehaald en dat is wereldkampioen worden.''