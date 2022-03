LIVE | Gesleutel houdt Max Verstappen lang binnen, Carlos Sainz neemt snelste tijd over

Max Verstappen hoeft niet vaker aan de bak in een sprintrace, wel staat er straks meer op het spel

Het plan was aanvankelijk om zes sprintraces in het Formule 1-seizoen 2022 op te nemen, maar ook dit jaar blijven het er slechts drie. Wel is het aantal te verdienen punten flink opgewaardeerd: acht voor de winnaar.

14 februari