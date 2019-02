LIVE | Hamilton voorlopig de snelste op laatste testdag voor Gasly

'Op de goede weg' Verstappen doet racesimula­tie op geslaagde testdag

27 februari Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Max Verstappen, op zijn derde dag in de RB15. En misschien was dat er ook helemaal niet. Hij noteerde 128 rondjes en deed in de middag een soort racesimulatie, compleet met pitstops. Maar in de laatste uren van de zesde testdag in Barcelona werd er toch ineens gesleuteld aan zijn auto en Verstappen kwam pas met nog zo’n twintig resterende minuten op de klok de baan weer op. Hij testte hierin nog wat pitstops.