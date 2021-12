LIVE | Hoe vergaat het Max Verstappen en Lewis Hamilton in tweede training?

Alonso: ‘Ik ben geen fan van Max Verstappen, maar hij verdient de wereldti­tel’

De Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso vindt dat Max Verstappen de wereldtitel verdient. Dat zei de coureur van Alpine in Abu Dhabi in aanloop naar de Grote Prijs van zondag. Verstappen en Lewis Hamilton gaan in die slotrace uitmaken wie de titel wint.

