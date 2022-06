LIVE | Hoe verlopen de eerste rondjes van Max Verstappen in Bakoe?

Deel van Ferrari-mo­tor Leclerc moet worden vervangen

Het uitvallen van Charles Leclerc in de Grote Prijs van Spanje is veroorzaakt door een probleem met de turbo en met de MGU-H, een onderdeel van de motor waarmee uitlaatgassen kunnen worden omgezet naar energie. Leclerc reed aan de leiding in de race, toen hij in de 27e ronde ineens vermogen verloor en zijn Ferrari naar de pitsstraat moest rijden.

