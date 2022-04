LIVE | Hoeveel tijd krijgt Max Verstappen om te wennen aan verbeterde auto op nat Imola?

Eerste trainings­dag in Melbourne meteen goed voor recordaan­tal toeschou­wers

Ze kregen ‘slechts’ twee vrije trainingen van een uurtje te zien, maar desondanks heeft de eerste dag van het Grand Prix-weekeinde in Australië een recordaantal toeschouwers getrokken. De organisatie meldde dat donderdag maar liefst 112.466 mensen door de poorten van het Albert Park Circuit liepen. Dat zijn er bijna 30.000 meer dan drie jaar geleden, toen de Formule 1-bolides voor het laatst over het stratencircuit in Melbourne raceten.

8 april