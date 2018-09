LIVE | Jarige Verstappen moet zich naar voren vechten

Nyck de Vries: Formule 1 niet reëel

29 september Met nog maar drie stoeltjes beschikbaar in de Formule 1 voor volgend seizoen, klinkt zijn naam ook in de wandelgangen steeds minder vaak. Toch hopen Nederlandse racefans nog altijd dat Toro Rosso ruimte heeft voor GP2-coureur Nyck de Vries. ,,Dat is niet reëel”, zei hij vanmiddag na zijn derde plek in de hoofdrace van de Formule 2 in Sotsji.