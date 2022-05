LIVE | Kan Max Verstappen vandaag wel meters maken in Miami?

De race lijkt in Miami bijna bijzaak: ‘Elk hoekje van het circuit is volledig gecommerci­a­li­seerd’

Met de langverwachte eerste Grand Prix in Miami schetst Liberty Media in Florida niet zozeer de sportieve als wel de commerciële toekomst van de Formule 1. ,,Het is hier allemaal zó next level, echt een nieuwe standaard voor de sport.”

6 mei