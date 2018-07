LIVE: Kan Verstappen verrassen op Silverstone?

Grote Prijs Groot-Brittannië ‘Steeds als ik een saaie race verwacht, wordt het toch leuk’

9:09 Derde in Canada, tweede in Frankrijk, eerste in Oostenrijk. En wat is er vanmiddag 15.10 uur mogelijk in Engeland? Max Verstappen zet op voorhand niet hoog in. ,,Ik kom hier teveel tekort.‘’