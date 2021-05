LIVE | Lunchpauze in Monaco, tweede training vanaf 15.00 uur

Romain Grosjean via Mercedes voor even terug in Formule 1: ‘Ik ben zo opgewonden’

5 mei Romain Grosjean keert volgende maand voor even terug in de Formule 1. De 35-jarige Fransman stapt dan voor enkele demonstraties en tests in de Mercedes W10, waarmee Lewis Hamilton in 2019 wereldkampioen werd. Tijdens de Grand Prix van Frankrijk op 27 juni mag hij enkele demonstratierondjes rijden en enkele dagen later neemt hij deel aan een testdag van Mercedes.