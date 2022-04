LIVE | Max Verstappen bouwt verder aan gat, Sergio Pérez moet Charles Leclerc ophouden

Met samenvatting Max Verstappen ondanks 'vreselijke start’ winnaar in sprint: ‘Het pakte allemaal goed uit voor ons’

Een groot fan van het sprintformat is Max Verstappen nog altijd niet, maar dat maakte de blijdschap er vanmiddag in Imola niet minder om. Charles Leclerc werd op waarde geklopt en de wereldkampioen liep een puntje in. ,,Het was duidelijk dat we aan het eind meer pace hadden.”

23 april