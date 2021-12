LIVE | Max Verstappen jaagt op pole in Jeddah

video Amnesty hoopt dat Max Verstappen zich uitspreekt: ‘We snappen dat dit voor hem ingewik­keld kan zijn’

Amnesty International heeft Max Verstappen aangemoedigd zich uit te spreken over de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië. De Nederlandse tak van Amnesty International stuurde Verstappen vorige maand een brief met een uitnodiging om zich te laten bijpraten over de situatie in Saudi-Arabië.

3 december