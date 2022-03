LIVE | Max Verstappen kan leider Charles Leclerc nog niet bedreigen na herstart

Ferrari vreest Verstappen: 'Nu zijn we blij, maar de race wordt een heel ander verhaal’

De Italiaanse kranten jubelden vanmorgen over de wederopstanding van Ferrari. Charles Leclerc op pole, Carlos Sainz erachter op P3, maar beide coureurs vrezen in Bahrein die rappe Nederlandse wereldkampioen die tussen hen in staat. ,,Die gaat héél snel zijn.”

20 maart