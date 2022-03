LIVE | Max Verstappen nog altijd derde op tweede testdag, Sebastian Vettel valt stil

Foto's | De nieuwe bolides van Max Verstappen & co in actie bij testdagen Barcelona

Een nieuw tijdperk in de Formule 1 is begonnen in Barcelona, waar de coureurs hun wagens voor het eerst echt aan het werk konden zetten. Wat betreft de rondetijden zijn er nog niet heel veel conclusies aan te verbinden, maar meer en meer worden de contouren zichtbaar. Een fotoserie met alle - compleet vernieuwde - auto's aan het werk.

27 februari